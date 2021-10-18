"اتصالات" تستضيف Airspeeder شريك Acronis، أول سيارة سباقات كهربائية طائرة في العالم في معرض جيتكس 2021

★ ★ ★ ★ ★

تتواجد شركة Acronis، الرائدة عالمياً في مجال الحماية السيبرانية، مرة أخرى هذا العام في معرض جيتكس العالمي في القاعة 1 – جناح 4. ومما يميز تواجدها هذا العام أنها لم تكن بمفردها، حيث أن Airspeeder، الشريك الرياضي لـAcronis #CyberFit ، سيكون حاضراً أيضاً! . تتواجد Airspeeder، أول سلسلة سيارات سباق كهربائية طائرة، لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة في نموذجها الأولي وتستضيفها "اتصالات" في قاعة زعبيل 1. تلتقي "اتصالات"، إحدى شركات الاتصالات الرائدة في العالم في الأسواق الناشئة، بأفضل التقنيات المبتكرة في عالم الرياضة. حيث تثبت "اتصالات"، التي تجعل المستحيل ممكناً، قدرتها مرة أخرى اليوم من خلال كونها أول شركة تقدم Airspeeder إلى هذا الجانب من العالم.

تتلقى سلسلة سباقاتAirspeeder الكهربائية، التي أنشأتها Alauda الشركة المصنعة للسيارات الطائرة الكهربائية عالية الأداء، دعماً للأمن السيبراني من Acronis مع بعض الخدمات التي يقدمها Teknov8 شريك التوصيل لـ Acronis #CyberFit وهو المزود العالمي لحلول الأمن السيبراني. تحمي حلول Acronis بيانات شركةAirspeeder في الوقت الفعلي ويتضمن ذلك تحليل أداء البطارية والأنظمة الرئيسية. ومن خلال هذه المعلومات، يحدد المهندسون الاستراتيجية لإيجاد ميزة تنافسية في رياضة يكون فيها كل جزء من البيانات أمر بالغ الأهمية للأداء.

المستقبل هو التكنولوجيا – دعونا نتسابق مع سيارات كهربائية طائرة

قال جاك ويثينشو، كبير المسؤولين للشؤون التجارية في شركة Airspeeder: "تعملAirspeeder على ابتكار رياضة السيارات الجوية مدفوعة بالإبداع. وبدعم من Acronis التي حققت بالفعل نجاحات تكنولوجية مع فرق فورمولا 1 وفورمولا E، فإنه يمثل تأكيداً كبيراً على الرؤية العظيمة لتسريع ثورة التنقل من خلال المنافسة الرياضية. تضمن حلول الحماية السيبرانية من Acronis أمن البيانات لتكنولوجياLiDAR وMachine Vision الثورية التي ستقدم سباقات قريبة وآمنة من خلال إنشاء حقول قوة افتراضية حول كل مركبة سباق تسمى Speeders والتي تبلغ ذروة سرعتها إلى 130 كم/ بالساعة. Airspeeder هي سلسلة سباقات صممتها شركة Alauda تصور أداء السيارات الكهربائية الطائرة وسيقوم طيارو النخبة من مجالات مختلفة مثل الطيران ورياضة السيارات وحتى الرياضات الكهربائية بالتحكم بها كهربائياً والتنقل فوق المناطق الأكثر جمالاً في العالم.

تعاون اتصالات و Acronis لجعل الفضاء الرقمي في الإمارات العربية المتحدة أفضل

تساعد شركة اتصالات على دفع المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات من خلال بناء شبكة الغد، اليوم.

تساعد الحماية الإلكترونية لـ Acronis الفرق الرياضية على تجنب التوقف عن العمل واختراق البيانات وتقليل الثغرات الأمنية. أبرمتAirspeeder شراكة مع Acronis لضمان عدم تعرض عملياتها للخطر والاختراق والتأكد من أن التيرابايت من البيانات المشتركة بين الطيارون والفرق التقنية الذين يدعمونهم ستبقى آمنة تماماً. ويتم دعم هذه الشراكة من قبلTeknov8 مزود الخدمة المدار مما يساعد Acronis على تقديم حلول الحماية السيبرانية بطرق أكثر فعالية وكفاءة.

أصبحت حاجاتنا إلى كل من حلول حماية البيانات وحلول الأمان الإلكتروني الفعَّالة أمرًا ضروريًا في حياتنا اليومية. تعتمد الشركات على الاستمرارية في توفر بياناتها وسلامتها، بينما يرسل الأفراد من كل أنحاء العالم ويستقبلون كميات هائلة من المعلومات الحساسة من خلال التواصل عن بُعد. في المقابل، طور مرتكبو الجرائم الإلكترونية هجماتهم ومستوى تعقيدها، ومع التقدم المُحرز في أتمتة هذه التهديدات، لم يعد هناك أحد "أصغر من أن يُستهدف". قال بيتر فرينش، المدير العام لشركة Acronis لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد غيّر العامان الماضيان مشهد الصناعة إلى الأبد، فأصبحت أي شركة أو مستخدم هو هدف محتمل. إن الجمع بين الأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي هو السبيل الوحيد للحفاظ على البيانات الهامة محمية حقاً وإبقاء مساحاتنا الرقمية آمنة".