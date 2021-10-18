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«تعليم المنوفية» الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «المبتكر الصغير»

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«تعليم المنوفية» الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «المبتكر الصغير» «تعليم المنوفية» الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «المبتكر الصغير»

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فاز تعليم المنوفية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «المبتكر الصغير» عن المرحلة الابتدائية والتي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وجرت وقائع التقييم النهائي للأعمال المقدمة من الطلاب عبر الفيديو كونفرانس والتي أسفرت عن فوز الطالب مصطفى عبدالناصر لطفي سيد ــ مدرسة ساقية أبوشعرة الابتدائية التابعة لإدارة أشمون التعليمية بالمركز الأول على المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية بالمشروع الذي تقدم به عن تحلية مياه البحر باستخدام طريقة غير تقليدية .

من جانبه قدم أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية عن العام الدراسي 2020 / 2021 .

المصرى اليوم

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