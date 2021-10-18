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أكد رئيس الحكومة اللبنانية، ​نجيب ميقاتي​، في تصريحات أن ​الوضع الأمني​ مستتب ولا تخوف، ولكن سياسياً لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء​، قبل إيجاد حل للمشكلة، وأيضا لا يريد استفزاز أي فريق. حسبما ذكر موقع النشرة.

وحسب موقع «النشرة»، لدى سؤاله عن كيفية حل المعضلة القضائية، قال ميقاتي: «لن أتدخل بعمل ​القضاء​، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. وأبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي ​طارق البيطار​. وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه. وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما. والنزاع القائم القضاء هو القادر على حل مشكلته».

ورد ميقاتي على سؤال «هل يمكن لمجلس القضاء الأعلى​ أن يطلب من البيطار التنحي؟» قائلا: «لا يمكن للمجلس الطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق بذلك. المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحل».

وعن الاجتماع الذي عقد بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أشار إلى أنه «اطلع منهما على مسار التحقيقات حول أحداث الخميس الماضي، وأبلغهم موقفة بأنه لن يتدخل بعمل البيطار».

وفيما يتعلق باشتباك الطيونة قال ميقاتي: «ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته. والمعالجة سياسية. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي فريق. و​لبنان​ بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها».

وعن الاستقالة، أكد ميقاتي انها «غير مطروحة. ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين».

وقتل 6 أشخاص، الخميس، خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، ووصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعت له جماعة «حزب الله» وحركة «أمل» للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت حيث يتهمونه بتوجيه التحقيق وجهات سياسية.