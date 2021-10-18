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مجلس الضمان الصحي يطلق برنامج "صندوق الضمان"

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مجلس الضمان الصحي يطلق برنامج "صندوق الضمان" مجلس الضمان الصحي يطلق برنامج "صندوق الضمان"
يهدف إلى تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة

مجلس الضمان الصحي يطلق برنامج

أطلق مجلس الضمان الصحي برنامج (صندوق الضمان الصحي)، الذي يهدف إلى تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي للمنشآت المحددة؛ وفق إجراءات وضوابط محددة بالتنسيق بين المجلس والبنك المركزي السعودي؛ بما ينعكس إيجابًا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي.

كما يسهم البرنامج في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة، إضافة إلى ضمان علاج المستفيدين من المؤمّن عليهم المشمولين بالبرنامج، حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة، أن إنشاء صندوق الضمان الصحي جاء لمواءمة تطبيق محافظ الوقاية من المخاطر التأمينية الصحية، من خلال عدم تحميل أطراف العلاقة أعباء مالية إضافية، كما يتماشى مع استراتيجية المجلس لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم الحماية الكاملة لأصحاب العمل، وتمكينهم من التأمين على موظفيهم بتكلفة أقل، في ظل تقليل المخاطر على شركات التأمين مع ضمان حقوق مقدمي الخدمة؛ مما يعزز شمولية التغطية الصحية، والتحقق من توزيع المخاطر؛ عملًا بمبدأ التعاون، والمساهمة في زيادة كفاءة تغطية مستحقي التأمين الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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