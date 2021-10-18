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النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018.. وبرنت يتجاوز الـ85 دولارًا للبرميل

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النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018.. وبرنت يتجاوز الـ85 دولارًا للبرميل النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018.. وبرنت يتجاوز الـ85 دولارًا للبرميل
زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 1.4% عند 83.41

النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ 2018.. وبرنت يتجاوز الـ85 دولارًا للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الاثنين مسجلة أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مع استمرار تعافي الطلب العالمي على الخام من تداعيات جائحة "كورونا"، ووسط تخفيف القيود المطبقة على النقل والسفر.

وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": إن تخفيف القيود حول العالم، من المحتمل أن يساعد على التعافي في استهلاك الوقود، وأضافت: "وتلقّى سوق وقود الطائرات دعمًا من الأنباء الأمريكية المتعلقة بفتح الحدود للأشخاص الأجانب المطعمين بداية من الشهر المقبل".

وفي الوقت نفسه فإن المعروض الأمريكي يواصل ارتفاعه، بعدما كشفت بيانات "بيكر هيوز" إضافة شركات الطاقة منصات للتنقيب عن النفط والغاز لسادس أسبوع على التوالي، على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أكتوبر عند 543 منصة وهو أعلى مستوى منذ أبريل العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 1% إلى 85.70 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 1.4% عند 83.41 دولارًا للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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