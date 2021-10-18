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طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:06 مساءً
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:06 مساءً
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:06 مساءً
تحذير من انقلاب زاحف في السودان
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:06 مساءً
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 08:05 مساءً
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 08:05 مساءً
محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 07:59 مساءً
ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 07:59 مساءً
قتلى باشتباكات بين طالبان ومسلحين
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 07:59 مساءً
سامى يحذر لاعبى سموحة من قوة الاتحاد ويطالب بالنقاط الثلاث
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 07:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأرصاد بتقولك البس تقيل .. الحرارة هتنخفض من جديد.. ودي توقعات الأسبوع
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 18 أكتوبر 2021 09:18 صباحاً
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