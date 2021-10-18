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طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:06 مساءً
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:06 مساءً
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:06 مساءً
تحذير من انقلاب زاحف في السودان
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:06 مساءً
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:05 مساءً
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:05 مساءً
محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي
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الأحد 24 أكتوبر 2021 07:59 مساءً
ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة
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الأحد 24 أكتوبر 2021 07:59 مساءً
قتلى باشتباكات بين طالبان ومسلحين
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الأحد 24 أكتوبر 2021 07:59 مساءً
سامى يحذر لاعبى سموحة من قوة الاتحاد ويطالب بالنقاط الثلاث
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الأحد 24 أكتوبر 2021 07:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إخلاء مئات السكان مع استمرار تدفق الحمم البركانية التي تلتهم الأراضي في جزيرة لا بالما
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 18 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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