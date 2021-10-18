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طلب إحاطة لوزير يحذر من خصخصة شركة الزيوت

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طلب إحاطة لوزير التموين يحذر من خصخصة شركة الزيوت طلب إحاطة لوزير يحذر من خصخصة شركة الزيوت

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قدم محمد جبريل عضو مجلس النواب طلب احاطة إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية، بشأن الوضع الحالي لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، احدى قلاع الصناعات الغذائية بالاسكندرية، مؤكداً أنها تتعرض ليد التدمير المتعمد تمهيداً لوضعها على خارطة الشركات الخاسرة كخطوة اولى يعقبها خطوات التصفية وبيعها وتسريح العمالة الوطنية التي أفنت حياتها في سبيل النهوض بهذه القلعة الغذائية الوطنية.

وقال النائب في طلبه أن هذا يأتي في الوقت الذي تضع فيه الدولة والقيادة السياسية على رأس اولوياتها المحافظة على الصناعات الوطنية وتطوير المصانع وزيادة الإنتاج وكذلك ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق العاملين بهذه الصناعات، وعدم المساس بحقوقهم وفوق كل ذلك حماية وتنمية أصول هذه المصانع التي تعد أحد أهم مكتسباتها والذي يعد المساس بها هو خيانة للوطن والشعب والقيادة السياسية التي وضعت ثقتها في هذه القيادات، نتيجة عدم امتثال القيادات لتعليمات وزارة التموين بتعظيم حصتها من شراء الأسهم لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية للحفاظ على حصة المال العام بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها للمحافظة على نسبتها في تشكيل مجلس الادارة والتواجد بالجمعية العمومية للشركة وسلطة اتخاذ القرار وضمان عدم اتخاذ أي قرارات تصفية أو بيع أو الاضرار بالعمالة الوطنية .

وطالب النائب بأدراج الطلب أسرع وقت للمناقشة بالجلسة العامة .

المصرى اليوم

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