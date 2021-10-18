أخبار عاجلة

طالبان تطلق برنامج العمل مقابل الغذاء -
تركيا تطرد 10 سفراء دعوا للإفراج عن الناشط كافالا -
إليزابيث تحضر مؤتمر المناخ -
تحذير من انقلاب زاحف في السودان -
"إرادة" تنفذ فعاليات "اليوم العالمي للصحة النفسية" بجازان -
كيف كان تعامل الرياض مع “كورونا” في "ترويكا" العشرين؟ -
محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي -
ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة -
قتلى باشتباكات بين طالبان ومسلحين -
سامى يحذر لاعبى سموحة من قوة الاتحاد ويطالب بالنقاط الثلاث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنورة ومسرح عرائس في احتفال متحف ملوي الأثري بالمولد (صور)

Print
تنورة ومسرح عرائس في احتفال متحف ملوي الأثري بالمولد (صور) تنورة ومسرح عرائس في احتفال متحف ملوي الأثري بالمولد (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم متحف آثار ملوي الاثري، احتفالية كبري بمناسبة المولد النبوي الشريف، تضمنت فقرات فنية مميزة.

وقالت جيهان نسيم، مدير عام متحف آثار ملوي بالمنيا، أن المتحف يحرص على مشاركة أفراد المجتمع المناسبات والأعياد، في إطار دور المتحف في رفع الوعي الأثري وأهمية التُراث المصري واحياؤه.

حضر الاحتفالية وكيل وزارة الازهر فضيلة الشيخ احمد محمد طُلب ومُدير عام الإدارة التعليمية مهندس محمد احمد عبدالسميع ونائب رئيس مجلس المدينة ومُدير مكتب السياحة والعلاقات العامة بُمطرانية ملوي، ولفيف من قيادات الازهر والتعليم العام والمؤسسات المُجتمعية والمدنية بملوي.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ عبدالرحمن حماده، ثم فقرة الابتهالات الدينية في مدح الرسول «ص» لبعض أعضاء الحضرة الخليلية، ثم فقرة استعراضية لأطفال المعهد الديني الابتدائي الجديد، تلتها فقرة المولد ( التنورة ) لفرقة النجوم للفنون الشعبية بقيادة احمد ماندو، واختتم الاحتفال بعرض مسرح العرائس والهِجرة النبوية.

تنورة ومسرح عرائس في احتفال متحف ملوي الأثري بالمولد
تنورة ومسرح عرائس في احتفال متحف ملوي الأثري بالمولد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يكرر إنجاز النيجيري ياكوبو في الدوري الإنجليزي

ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة

ترتيب الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ .. صلاح على القمة

قتلى باشتباكات بين طالبان ومسلحين

قتلى باشتباكات بين طالبان ومسلحين

سامى يحذر لاعبى سموحة من قوة الاتحاد ويطالب بالنقاط الثلاث

سامى يحذر لاعبى سموحة من قوة الاتحاد ويطالب بالنقاط الثلاث