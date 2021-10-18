تنورة ومسرح عرائس في احتفال متحف ملوي الأثري بالمولد (صور)

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نظم متحف آثار ملوي الاثري، احتفالية كبري بمناسبة المولد النبوي الشريف، تضمنت فقرات فنية مميزة.

وقالت جيهان نسيم، مدير عام متحف آثار ملوي بالمنيا، أن المتحف يحرص على مشاركة أفراد المجتمع المناسبات والأعياد، في إطار دور المتحف في رفع الوعي الأثري وأهمية التُراث المصري واحياؤه.

حضر الاحتفالية وكيل وزارة الازهر فضيلة الشيخ احمد محمد طُلب ومُدير عام الإدارة التعليمية مهندس محمد احمد عبدالسميع ونائب رئيس مجلس المدينة ومُدير مكتب السياحة والعلاقات العامة بُمطرانية ملوي، ولفيف من قيادات الازهر والتعليم العام والمؤسسات المُجتمعية والمدنية بملوي.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ عبدالرحمن حماده، ثم فقرة الابتهالات الدينية في مدح الرسول «ص» لبعض أعضاء الحضرة الخليلية، ثم فقرة استعراضية لأطفال المعهد الديني الابتدائي الجديد، تلتها فقرة المولد ( التنورة ) لفرقة النجوم للفنون الشعبية بقيادة احمد ماندو، واختتم الاحتفال بعرض مسرح العرائس والهِجرة النبوية.

تنورة ومسرح عرائس في احتفال متحف ملوي الأثري بالمولد