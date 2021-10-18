★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة الأيام القادمة وتسود أجواء معتدلة شمالاً لمدة ويكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، وتكون أعلي درجة حرارة اليوم فى مصر 36 درجة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 18-10-2021

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية سقوط أمطار خفيفة خلال طقس اليوم على السواحل الشمالية والغربية.

وتنشط الرياح على شمال الصعيد وجنوبة وجنوب سيناء، وتتراوح سرعة الرياح بين 12 و18 عقدة.

وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة ويرتفع الموج إلي 3 أمتار.

ويكون الطقس معتدلاً فى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ويميل الطقس للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه وجنوب سيناء.

ويتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيف خلال الليل على أغلب الأنحاء ويكون معتدلاً على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر اليوم للعظمي 36 درجة فى الوادي الجديد، وأقل درجة حرارة اليوم للصغري 15 درجة فى كاترين.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والصغري خلال حالة اليوم كما يلي: القاهرة 18-19، الإسكندرية 26-20، طنطا 28-19، مطروح 25-19، المنصورة 27-19، الإسماعيلية 29-20 درجة.

ويتوقع أن تكون فى شرم الشيخ 33-24، الفيوم 30-20، أسيوط 28-20ْ، سوهاج 28-20ْ، قنا 30-21ْ، أسوان 35-24ْ، أبو سمبل 35-24، الوادي الجديد 36-22ْ درجة.

يبين الجدول التالي درجات الحرارة المتوقعة فى مدن مصر المختلفة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 19-10-2021

يتوقع أن تكون حالة الطقس غدًا الثلاثاء شبه مطابقة لحالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء قريبة بشكل كبير من السائدة اليوم الإثنين.

ويتوقع أن تسقط أمطار خفيفة غدًا على السواحل الشرقية خلال فترات متقطعة.

وتكون متوسطات درجات الحرارة السائدة للعظمي والصغري غدًا فى القاهرة والوجه البحرى 28-19درجة، وفي السواحل الشمالية 26-20ْ درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة فى جنوب سيناء 33-23ْ درجة، وفي شمال الصعيد 30-21ْ درجة، أما فى جنوب الصعيد 36-24ْ درجة.

حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة الأربعاء 20-10-2021

تنخفض درجات الحرارة فى مصر على أغلب الأنحاء خلال طقس الأربعاء عن تلك السائدة خلال طقس الغد الثلاثاء.

وتكون متوسطات درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والصغري فى القاهرة والوجه البحرى 27-18ْ درجة، والسواحل الشمالية 25-20ْ درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة فى جنوب سيناء 31-24ْ درجة، وفي شمال الصعيد 29-19ْ درجة، أما فى جنوب الصعيد 36-25ْ درجة.

تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة الخميس 21-10-2021

تكون حالة الطقس يوم الخميس قريبة الشبه بيوم بأحوال الطقس يوم الأربعاء علي أغلب أنحاء مصر وتتطابق متوسطات درجات الحرارة فيما عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون متوسطات درجات الحرارة المتوقعة الخميس للعظمي والصغري ترتفع فى جنوب سيناء إلي 32-23ْ درجة، وتنخفض فى جنوب الصعيد إلي 35-23ْ درجة.

درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس المتوقعة الجمعة 22-10-2021

تظل حالة الطقس يوم الجمعة شبيهة بأحوال الطقس يومي الأربعاء والخميس، وتتطابق درجات الحرارة مع السائدة يوم الخميس فيما عدا السواحل الشمالية وجنوب الصعيد..

تنخفض متوسطات درجات الحرارة يوم الجمعة للصغري فى السواحل الشمالية بمقدار درجة وتصبح العظمي والصغري 25-19ْ درجة، وترتقع العظمي فى جنوب الصعيد درجة واحدة لتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الجمعة 36-23ْ درجة.

حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة يوم السبت 23-10-2021

تكون أحوال الطقس متطابقة تمامًا يوم السبت مع حالة الطقس يوم الجمعة فيما عدا شمال الصعيد فترتفع متوسطات درجات الحرارة العظمي بدرجة واحدة لتكون 29 درجة وتظل الصغري 19ْ درجة.

تفاصيل أحوال الطقس السائدة حتى يوم السبت 23-10-2021

توقعات حالة البحر المتوسط حتى يوم الأربعاء 20-10-2021

تقارير حالة البحر الأحمر حتى يوم الأربعاء 20-10-2021