غلق كلي لشارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب لنفق عباس ( التفاصيل )

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائرى من مناطق المعادى والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم في إتجاه ميدان المنيب وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الاثنين :«ان هذه الاعمال تستلزم غلق كلى لشارع البحر الأعظم في الإتجاه القادم من ميدان المنيب إتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائرى الحالى، وذلك لمدة6 أيام إبتداءً من الساعة12 صباح اليوم الإثنين حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد24 أكتوبرعلى أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، دون تعطيل الحركة المرورية» .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة