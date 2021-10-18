بـ«غروب» و«قمر 14».. فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي

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تستمر اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي بمجموعة مميزة من العروض والفعاليات من أبرزها عرض فيلم «غروب» للمخرج المكسيكي الشهير ميشيل فرانكو الذي شارك في وقت سابق هذا العام في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ورشح لجائزة الأسد الذهبي. يُعرض فيلم «غروب»، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، الساعة 06:45 مساءً بقاعة سي سينما.

وفي إطار قسم الاختيارالرسمي خارج المسابقة، يعرض الفيلم المصري «قمر 14» من إخراج هادي الباجوري، وبطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا وغادة عادل. من المقرر أن تبدأ مراسم السجادة الحمراء للفيلم الساعة 09:00 مساءً، على أن يبدأ عرض الفيلم الساعة 10:00 مساءً وذلك بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

كما يواصل مهرجان الجونة السينمائي تقديم حفل «السينما في حفل موسيقي» الذي بدأه في دورته الثانية، والذي يسلط الضوء على موسيقى السينما الخالدة ودورها. يتضمن حفل هذا العام إعادة لمقطوعات كلاسيكية من أفلام سينمائية شهيرة، إضافة إلى موسيقى فيلم «شبح الأوبرا»، ومقطوعة «ليلة القبض على فاطمة» للموسيقار المصري الكبير عمر خيرت. يقدم الحفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي. يقام الحفل بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث ستبدأ مراسم السجادة الحمراء الساعة 05:30 مساءً، فيما يبدأ الحفل الساعة 07:00 مساءً.

تبدأ فعاليات منصة الجونة السينمائية بمحاضرة دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والتي يقدمها كريم بطرس غالي وفرانك بيازا، اثنين من خبراء ما بعد الإنتاج الرائدين في نتفليكس، ويناقشان موضوعات مثل وضع الميزانية وبناء طاقم ما بعد الإنتاج، والمخاطر الشائعة في مرحلة ما بعد الإنتاج وكيفية تجنبها. تعقد المحاضرة الساعة 10:30 صباحًا بقاعة أوديماكس جامعة برلين.

تقام الحلقة النقاشية بعنوان «ضع فيلمك على الإنترنت: مقدمة إلى منصات بث الفيديو» الساعة 12:30 مساءً بقاعة أوديماكس جامعة برلين، ويتحدث في تلك الحلقة مجموعة من خبراء منصات بث الفيديو عن مدى أهميتها وكيفية إطلاقها وما الذي تعنيه لمستقبل المحتوى. يشارك في الحلقة كل من محمد ناقرو مؤسس شركة إن ستارز للإنتاج السمعي البصري والتوزيع، ونادين سمرة مديرة الأعمال في «وياك.كوم»، ودارين الخطيب نائب الرئيس الأول للخدمات العربية والإنتاج الأصلي بشبكة أو إس إن. يدير الحلقة هانز فرايكين مفوض أبوظبي للأفلام.