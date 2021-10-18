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قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، إن موقف الإخوان داخل السعودية غير واضح كما يجب، وأعلم أن هناك تنظيم ليس ضعيف داخل السعودية، لافتًا إلى أن النهضة الموجودة في السعودية والتوجهات الجديدة التي يقوم بها ولي العهد حاليًا تجعلهم يأخذوا موقف سلبي إلى حد كبير خاصة أنه رجل قوي وقادر على مواجهتهم.

وأضاف اللؤاء فؤاد علام، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن التنظيم في السعودية مازال له من القوة ما يمكن أن نعمل له حساب في المرحلة القادمة، وصحيح أنهم فقدوا قوتهم في كثير من دول المنطقة، أنما في السعودية على وجه التحديد مازال يمكن أن يسترد قوته وتكون منبع الخطر.

وأوضح أن الإخوان لم يتعرضوا لأي مواجهة أمنية أو سياسية حتى هذه اللحظة، ولم يقترب منهم أحد في السعودية، متسائلًا: هل النظام السعودي يدعم هذا التوجه حتى الآن؟.

وأكد أن التنظيم الموجود حتى الآن لم يمس رغم الإطاحة بوزير الداخلية السابق في السعودية، والذي كان له موقف حاد من جماعة الإخوان، لم يظهر موقف الحكم السعودي الرسمي تجاه تنظيم الإخوان حتى هذه اللحظة.

ونوه الخبير الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، بأن عودة الإخوان مرة أخرى سيكون فيها صعوبة، ما عدا الموقف في السعودية، والدليل على ذلك ما حدث في مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن، مؤكدًا أن الخطر الوحيد هو التنظيم الموجود في السعودية.