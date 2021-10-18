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بدأ عدد من الوكلاء والموزعون اليوم، البيع بالأسعار الجديدة التي أقرتها مصانع حديد التسليح أمس بزيادات كبيرة تجاوزت 800 جنيه في الطن.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار حيث كانت أسعار الحديد شهدت تغيرات وزيادات عديدة خلال الإيام الماضية متأثرة بتحركات الأسعار العالمية، حيث ساهمت القرارات التي اتخذتها الصين مؤخرا بشأن خفض الإنتاج في محاولة للحد من الانبعاثات الكربونية، في زيادة سعر الحديد عالميا، وتبعها ازمة أسعار الطاقة والتي تحد من قدرة المصانع على العمل بطاقاتها القصوي.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أكبر مؤثر في الأسعار هو تحركات أسعار الخامات في البورصات العالمية، لافتا إلى ان المصانع المصرية اتخذت من الزيادات الأخيرة في الخامات سببا في زيادة الأسعار محليا مشيرا إلى ان سعربيع طن حديد التسليح في مصر يعد من الاعلي عالميا.

وأشار ان متوسط سعر بيع حديد التسليح اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 بلغ 15 ألف 250 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ومن المتوقع أن يتجاوز سعرة 15550 جنيه للمستهلك، منوها إلى أن متوسط زيادات أسعار بيع حديد التسليح التي أعلنت عنها المصانع أمس يتراوح ما بين 800-900 جنيه في الطن.

وأوضح أن سعر الأسمنت لم يتأثر سلبا بالزيادات في سعر البنزين أو المازوت حيث تعتمد كثير من مصانع الأسمنت على استخدام الغاز أو الفحم للتشغيل، مشيرا إلى أن متوسط سعر بيع الاسمنت اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 يصل إلى 1200 جنيه للطن بزيادة 100٪ عن سعر البيع قبل صدور قرارات تقييد الإنتاج.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2021

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليا.

وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

أسعار الحديد اليوم في مصر اليوم الاثنين 18 اكتوبر 2021:

أسعار حديد عز: 14.500 ألف جنيه للطن ومن المتنظر الإعلان عن الأسعار الجديدة اليوم

أسعار حديد المصريين:15.300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بعد الزيادة

أسعار حديد الجيوشي: 15 ألف جنيه للطن بعد الزيادة

أسعار حديد الجارحي: 15.250 الف جنيه بعد الزيادة

أسعار بيع حديد بشاي: 15.299 الف جنيه للطن بعد الزيادة

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة اعلان باقي المصانع قائمة الأسعار الجديدة لشهر أكتوبر