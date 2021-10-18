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وزير : ميكنة كل المخازن التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية

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وزير التموين: ميكنة كل المخازن التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية وزير : ميكنة كل المخازن التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية

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أكد الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة ‏الداخلية، أنه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية)لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع، ‏وأضاف المصيلحي أن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعيين لشركتي الجملة ‏ساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص أي ‏سلعة بضخها بتلك المخازن.

وأشار المصيلحي إلى أن الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، ‏للوصول إلى الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها، وأكد المصيلحي ان النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن انتهي تماماَ بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالمخازن، وأضاف أن كل مخازن الشركتين قد تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة ‏الي منافذ صرف السلع التموينية.

وأشار الدكتور على ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمه سلاسل امداد هذه السلع التعامل، وأكد المصيلحي ان ميكنة مخازن الجملة ساهمت في ‏إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.

من جانبه، أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – ‏الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الاخري في تفعيل اجراءات الميكنة ‏اصرف السلع لمنافذ جمعيتي وتم الانتهاء من النظام الورقي تماماَ في بعض الشركات، وأشار احمد كمال إلى أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات الكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأشار إلى أن باقي ‏الشركات ( الأهرام – الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية قاربت على ‏انتهاء المنظومة.

المصرى اليوم

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