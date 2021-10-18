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أسامة عبدالكريم: «صدمتي في شوقي غريب كبيرة.. ولن أعمل معه مرة أخرى»

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أسامة عبدالكريم: «صدمتي في شوقي غريب كبيرة.. ولن أعمل معه مرة أخرى» أسامة عبدالكريم: «صدمتي في شوقي غريب كبيرة.. ولن أعمل معه مرة أخرى»

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أكد أسامة عبدالكريم، مدرب حراس الأولمبي السابق، أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لم يتحدث معه منذ استبعاده من الجهاز الفني للمنتخب حتى الآن.

وقال أسامة عبدالكريم، في تصريحات تليفزيونية: «صدمتي في شوقي غريب كانت كبيرة بعد استبعادي من الجهاز الجديد المنتخب الأولمبي، مضيفًا: «لن أعمل مع شوقي غريب مرة أخرى، سواء في المنتخب أو مع الأندية».

وأضاف: «شوقي غريب لم يقدرني على المستوى الشخصي والمعنوي، كان من المفترض أن يتواصل معي تليفونيًا، ليوضح لي أسباب الاستبعاد من الجهاز الفني».

وأشار: «أتمنى لعصام الحضري، النجاح والتوفيق مع المنتخب الأول، ولكن يجب عليه أن يفصل بين أنه كان حارسًا للمنتخب وأنه حاليًا مدربًا لحراس المرمى»، مشيرًا: «ليس شرطًا أساسيًا من كان قامة كبيرة وهو لاعبًا أن يكون مدربًا جيدًا، لأن التدريب مختلف عن اللعب».

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