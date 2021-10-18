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أبو جريشة: الإسماعيلي لن ينافس على الدوري.. ولم نطلب حكام أجانب أمام الأهلي

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أبو جريشة: الإسماعيلي لن ينافس على الدوري.. ولم نطلب حكام أجانب أمام الأهلي أبو جريشة: الإسماعيلي لن ينافس على الدوري.. ولم نطلب حكام أجانب أمام الأهلي

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أكد على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن الفريق الأول لكرة القدم من الصعب أن ينافس على بطولة الدوري خلال الموسم الجديد.

وقال على أبوجريشة، في تصريحات تليفزيونية: «الإسماعيلي صعب أن ينافس على بطولة الدوري الموسم المقبل»، مشيرا إلى أن ناديه يسعى لبناء فريق جديد في الفترة المقبلة.

وأضاف: «سنحاول عدم تكرار الأداء الباهت في الموسم الماضي، والذي أدى للصراع على البقاء في الدوري حتى نهاية البطولة».

وأشار إلى أنهم يرغبون في مواجهة النادي الأهلي بالإسماعيلية، مشيرا إلى أن لا يوجد مشاكل بين الطرفين.

وتابع: «لن ننوي طلب حكام أجانب لمباراة الأهلي، ونحن نثق في حكامنا وأنهم قادرون على إدارة المباريات الكبرى».

المصرى اليوم

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