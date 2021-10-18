★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك أن الفريق الأبيض استحق التتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي.

وأشار ميتشو في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مدرب كبير وله مسيرة مميزة مع منتخبات مالي ومازيمبي الكونغولي بجانب تجربته الرائعة مع الزمالك.

وأوضح أن الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الفني مع كارتيرون وهو ما ساهم في تطور أداء الفريق وخاصة في الجانب الهجومي.

وأكد أن الزمالك لديه فرصة في الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي وان كانت المهمة اصعب بلا شك.