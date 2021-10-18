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ضحايا كورونا في 3 دول.. 130 وفاة جديدة بالبرازيل و60 حالة بالمكسيك و44 بمصر

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 130 وفاة جديدة بالبرازيل و60 حالة بالمكسيك و44 بمصر ضحايا كورونا في 3 دول.. 130 وفاة جديدة بالبرازيل و60 حالة بالمكسيك و44 بمصر
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 130 وفاة جديدة بالبرازيل و60 حالة بالمكسيك و44 بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 5738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 130 وفاة.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجّلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 603282.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الأحد، تسجيل 1993 إصابة جديدة و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة، إلى ثلاثة ملايين و757056، والوفيات إلى 284381.

وسبق أن قالت الوزارة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 44 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 318456؛ من ضمنهم 268843 حالة تم شفاؤها، و17970 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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