«زي النهارده».. تأسست محكمة العدل الدولية الدائمة 18 أكتوبر 1907

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محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية بالأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولى في النزاعات القانونية،التي تنشأ بين الدول، وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية،التي قد تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ويقع مقرها في لاهاى بهولندا، وهى الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة، الذي لا يقع في نيويورك.وقد تأسست عام 1945 وهى تتألف من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء ويتم انتخاب ثلث الأعضاء، كل ثلاث سنوات.. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفى حال توفى أحد القضاة الأعضاء،تتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى، ويمكن عزل القاضى بموجب تصويت سرى بين أعضاء المحكمة.وتؤخذ القرارات بالأغلبية وفى حال تساوى الأصوات يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحاً، وقد جاءت محكمة العدل الدولية تطويرا للمحكمة الدائمة للعدل الدولية «المحكمة الأقدم»، التي تقول قصة تأسيسها وإنشائها إنه عندما طرحت فكرة إنشاء محكمة دولية للنظر في النزاعات العالمية التي عصفت بأوروبا في بداية القرن التاسع عشر استهجن الأوربيون الفكرة، ورفضت كل الدول أن تقام على أرضها ووافقت هولندا، وفى بداية الأمر كانت محكمة العدل الدولية قصراً صغيراً للمؤتمرات بناه نيكولاس الثانى آخر قياصرة روسيا عام 1899 بتأثير من إيفان بلوك والكاتبة النمساوية الشهيرة وأول امرأة تنال جائزة نوبل للسلام بيرثا فون سوتنر،التي مرت الذكرى المئوية لحصولها على نوبل للسلام في بداية هذا العام،وبما أن فكرة نيكولاس الثانى لم تتطور لمحكمة دولية فقد طرحت الفكرة من جديد، ووجدت صداها لدى أحد الأثرياء في العالم أندريو كارنكى الأمريكى من أصول أسكتلندية والذى ساهم في بناء المحكمة التي بلغت تكلفة بنائها مليونا ونصف المليون دولار واستغرق بناء المحكمة أربع سنوات، وبدأ «زي النهارده»فى 18 أكتوبر 1907 وانتهى في 1919. وتم افتتاحها يوم 28 أغسطس، وبناها المهندس لويس كوردونير على الطراز البيزنطى وقد حلت محكمة العدل الدولية «الأحدث» محل المحكمة الأولى «محكمة العدل الدولية الدائمة» التي كانت تشغل نفس المقر وبدأت المحكمة الأحدث عملها عام 1946 وهى تعمل وفق نظام أساسى يشبه إلى حد كبير نظام سابقتها.