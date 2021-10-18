المدير الفني لمنتخب تونس السابق يشبه الأهلي ببايرن ميونخ

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أكد نبيل معلول المدير الفني الأسبق لمنتخب تونس أن أداء النادي الأهلي علامة استفهام في الفترة الأخيرة.

وأشار معلول في تصريحات تليفزيونية إلى أن الأهلي يعاني فنيا منذ فترة مع المدرب الحالي بيتسو موسيماني.

وأوضح أن الأهلي يجب أن يكون بايرن ميونيخ أفريقيا لأنه يملك النجوم والمال والإدارة الحكيمة ولا يوجد ما يزعجه ويستطيع إنهاء أي مباراة متفوقا بفارق كبير.

وأكد أن موسيماني يقلل من قدرات الأهلي ولا يستطيع التعامل بنفس المنطق المطلوب للفريق الأحمر لانه اعتاد على طريقة معينة في التعامل مع صن داونز الجنوب أفريقي ولا يتعرض للانتقادات حال خسارته بطولة.