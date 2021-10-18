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مدرب تونس السابق يشيد بـ علي معلول ويكشف موقف ساسي من الدحيل القطري

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مدرب تونس السابق يشيد بـ علي معلول ويكشف موقف ساسي من الدحيل القطري مدرب تونس السابق يشيد بـ علي معلول ويكشف موقف ساسي من الدحيل القطري

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تغنى التونسي نبيل معلول المدير الفني الأسبق لمنتخب نسور قرطاج بنجم الفريق الأحمر على معلول في الفترة الأخيرة.

وأكد معلول في تصريحات تليفزيونية أن معلول أصبح من العناصر الأساسية منذ سنوات وأحد مفاتيح اللعب بالنسبة للأهلي.

وأشار إلى أن معلول محظوظ بالتواجد مع فريق عملاق بقيمة النادي الأهلي ومن الطبيعي أن يوافق على تجديد عقده.

وعن مستقبل التونسي فرجاني ساسي نجم السابق والدحيل القطري الحالي، قال معلول إنه لا يتوقع رحيل ساسي خاصة أنه يشارك باستمرار وفريقه مميز ويتصدر الدوري القطري وفاز على الريان.

المصرى اليوم

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