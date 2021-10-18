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ميدو: «كارتيرون أفضل من درب آخر 20 سنة.. وفي حاجة اتكسرت بين الخطيب وموسيماني»

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ميدو: «كارتيرون أفضل من درب الزمالك آخر 20 سنة.. وفي حاجة اتكسرت بين الخطيب وموسيماني» ميدو: «كارتيرون أفضل من درب آخر 20 سنة.. وفي حاجة اتكسرت بين الخطيب وموسيماني»

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أكد حسام «ميدو» نجم السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أهم المدربين الذين دربوا الزمالك خلال الـ20 سنة الماضية.

وقال «ميدو» في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون، من أفضل المدربين الذين دربوا الزمالك في الـ20 سنة الماضية، فهو قريب للغاية من اللاعبين ولديه ميزة كبيرة جدًا أنه فاهم عقلية اللاعبين كما أنه يهتم بجميع اللاعبين ويعرف يتعامل معهم بشكل جيد».

وأضاف: «كارتيرون هو المدرب الاجنبي الوحيد الذي يُدرب المستبعدين بنفسه، فضلاً عن أنه يدير المباريات الكبيرة بشكل جيد جدًا،ويعلم مشاكل الزمالك»، مضيفًا:«كنت ضد عودة المدرب الفرنسي، ولكنه عاد وعمل بإخلاص مع النادي، لذلك أتمنى أن يستمر لفترة طويلة».

وعن رأيه في الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قال: «موسيماني مدير فني جيد، مشكلته أنه يتحدث في الإعلام الجنوب افريقي كثيرًا»، مضيفًا: «المدير الفني يجب أن تكون تصريحاته قليلة، ويكون حديثه في المؤتمرات الصحفية فقط».

وأضاف: «أعتقد أن في حاجة اتكسرت بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي وموسيماني، بعد التسريبات الأخيرة في الإعلام الجنوب افريقي، ولن تعود العلاقة كما كانت بسهولة».

المصرى اليوم

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