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ميتشو: « لن يقف على بن شرقي بعد رحيله.. والدليل ساسي»

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ميتشو: «الزمالك لن يقف على بن شرقي بعد رحيله.. والدليل ساسي» ميتشو: « لن يقف على بن شرقي بعد رحيله.. والدليل ساسي»

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أكد الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق لفريق أن الفريق الأبيض يمتلك جيلا مميزا من اللاعبين في التوقيت الحالي.

وأشار ميتشو في تصريحات تليفزيونية إلى أن الزمالك دائما يعاني من مشاكل إدارية ولكن جودة الجيل الحالي من اللاعبين ستساعد الفريق الأبيض.

وأوضح أنه يعلم قدرات النجم المغربي أشرف بن شرقي وهو أحد أفضل لاعبي الزمالك وصنع الفارق في لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن بن شرقي لاعب مؤثر ولكن الزمالك فريق كبير ولن يقف عند رحيل أي لاعب بدليل ما حدث مع التونسي فرجاني ساسي الذي نجح الزمالك في تعويضه وتوج بلقب الدوري في غيابه.

المصرى اليوم

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