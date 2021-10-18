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قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إنه إذا كان بين الإخوان باب عنف سيكون بينهم وبين بعضهم في لندن وتركيا، لافتًا إلى أن لندن مستمرة لأنها هي التي انشأت هذه العصابة.

وأضاف اللؤاء فاروق المقرحي، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان منذ انشأها وحتى يومها هذا وما هي إلا عصابة، مدعية للدين والمظلومية.

وأوضح أن الأموال التي حصلوا عليها جمعوها من شتى الدنيا، منهم حكام عرب والاستثمارات وعلاقات أمريكية آخرها كان الحصول على 8.5 مليار دولار في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التاريخ شجع وجود عصابة الإخوان واستغلهم لمصلحته بداية من الملك فاروق، حتى جاءت فرصة 1948 وكان من الممكن خلالها القضاء عليهم قضاءًا مبرمًا، ولكن عبدالعزيز باشا الببلاوي أعاد وجود الإخوان عام 1950 بحكم محكمة.

وأكد أن ثورة يوليو 1952 استعانت بجماعة الإخوان، وهذه حقيقة معلومة والمستندات موجودة، من أجل الوقوف بجوار الثورة في أيامها الأولى، ولكن عندما طلبوا إدارتهم للقيادة والسلطة وقف لهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وتابع: لم تواجه هذه العصابة مواجهة حقيقية إلا بعد ثورة 30 يونيو، والسقوط قائم حتى الآن، وطالما الرئيس عبدالفتاح السيسي موجود لن تقوم هذه العصابة قائمة.