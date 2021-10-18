أخبار عاجلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد -
عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان -
محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين -
السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء -
«هاتريك» صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد -
البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان -
المغرب يسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات -
الجامعة العربية تدين قرار اتهام إسرائيل لمنظمات فلسطينية بالإرهاب -
المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان -
عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الخرباوي: «الإخوان اتهموني بالجنون لما كنت عايز أنقد كتاب مصطفى مشهور»

Print
الخرباوي: «الإخوان اتهموني بالجنون لما كنت عايز أنقد كتاب مصطفى مشهور» الخرباوي: «الإخوان اتهموني بالجنون لما كنت عايز أنقد كتاب مصطفى مشهور»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنه يمكن أن يكون هناك مفكر عرف لدى الجماهير، ولكن هناك أشخاص هي معروفة داخل التنظيم والولاء الفكري يكون لها.

وأضاف الدكتور ثروت الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن مصطفى مشهور كتب أكثر من 21 كتيب، ويوزع على أعضاء جماعة الإخوان، ويعتبروه المفكر الأعلى.

وتابع: طلب مني في يوم من الأيام أن اقرأ كتيب لـ مصطفى مشهور عندما كنت في الإخوان، وأن ألقي محاضرة لعدد من الإخوان في منطقة من المناطق، وعندما قرأت الكتيب وجدته «كلام فارغ»، فأقترحت عليهم أن اقرأ قراءة نقدية، واتهموني بالجنون ومنهم يوسف القرضاوي ومحمد أحمد الراشد وسعيد حوا ومحمد العرايشي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان

عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان

محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين

محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين

السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء

السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء