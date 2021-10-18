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باحث في الحركات الإسلامية: «شباب الجامعات فيهم اللي مبيصليش ويريد الخلافة»

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باحث في الحركات الإسلامية: «شباب الجامعات فيهم اللي مبيصليش ويريد الخلافة» باحث في الحركات الإسلامية: «شباب الجامعات فيهم اللي مبيصليش ويريد الخلافة»

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قال محمد الدويك، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن جميع الأفكار التي يبثها جماعة الإخوان للنشء أقرب بالشحن العاطفي، حيث أنه يكون متبني مجموعة متماسكة من الآراء الفقهية والفكرية التي يستطيع أن يسير بها في حياته.

وأضاف محمد الدويك، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن تنظيم الإخوان يتعرض لضربات قاسمة سواء بفعل الناس أو بفعل الوعي الجمعي أو الفعل الدولي وما إلى ذلك.

وأوضح أن أفكار الإخوان المسلمين المتخلفة المبنية على خلفية سلفية أو خلفية فقهية متأخرة 50% من الشعب المصري والشعوب العربية مؤمنة بها إذا حذفت كلمة «الإخوان»، منوهًا بأن شباب الجامعات فيهم مش متدين ومبيصليش بس لو سألته هيقولك الخلافة هي الأفضل.

وأشار الباحث في الحركات الإسلامية، إلى أن هناك بنية قوية مستقلة للتنظير والفكر الإخواني ولابد من القضاء عليها، ويكمن الحل في الدولة الوطنية والممارسة السياسية السليمة والنجاح الإداري، لأن الإخوان دخلوا للشعب المصري من خلال هذا الفراغ.

المصرى اليوم

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