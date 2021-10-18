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عبدالمنعم سعيد: « تسبقنا في التحرر والتجديد الديني»

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عبدالمنعم سعيد: «السعودية تسبقنا في التحرر والتجديد الديني» عبدالمنعم سعيد: « تسبقنا في التحرر والتجديد الديني»

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الإخوان ليس لديهم إيدلوجية مثل طالبان، وهذا يعطيهم مرونة شديدة لإعادة التلون على حسب الجانب السياسي الموجود، والبيئة السياسية.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن الحرب الأساسية ضد الإخوان ذات شقين، وهما الشق الأمني، والشق الفكري، لافتًا إلى أن تقدم المجتمعات مهم جدًا، حيث أن الحرب التي تتم ضد الإخوان وجعلتهم منكمشين هي عملية الإصلاح الجذري.

وأوضح أن تسبقنا في التحرر والتجديد الديني الذي تم خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن السعودية دخلت في عملية التحديث منذ عام 2015، كما أن هناك مواجهة ومكافحة لجماعة الإخوان في باقي دول الخليج، وهي مجتمعات متعددة الأقوام والأديان ويتم التعامل معها بطريقة مختلفة من الدولة.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان في حالة ضعف، وهم يعلمون جيدًا قوة الإعلام، ورأينا ذلك من خلال ظهورهم على الشاشات في وقت من الأوقات، مضيفًا: المعركة طويلة لأنها معركة مرتبطة بالتقدم، وهذا النوع من الفكر يعد نوع من التهديد، أي «يا إحنا يا داعش»، لأن يلعبون على مشاعر الخوف من الفقر والقلق لدى الناس.

المصرى اليوم

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