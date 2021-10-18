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ميتشو: محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ .. وأرشح كانتي للكرة الذهبية

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ميتشو: محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر.. وأرشح كانتي للكرة الذهبية ميتشو: محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ .. وأرشح كانتي للكرة الذهبية

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أكد الصربي ميتشو، المدير الفني الحالي لمنتخب أوغندا، أنه يرشح النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي للحصول على الكرة الذهبية.

وقال ميتشو في تصريحات تليفزيونية إن كانتي حقق لقب دوري ابطال أوروبا وكان مؤثرا في صفوف تشيلسي كما ساهم مع منتخب فرنسا في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية وهو نفس حال الايطالي جورجينهو مع تشيلسي ومنتخب بلاده.

وأكد أن ما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي أمر رائع وهو أفضل لاعب مصري شاهده.

وأشار إلى أنه يتمنى مواجهة في تصفيات الحالية موضحا أن مهمة مصر ستكون صعبة في هذه المباراة.

المصرى اليوم

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