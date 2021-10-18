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منة فضالي: «بشوف ناس غريبة على الريد كاربت.. وفي راقصات في مهرجان الجونة»

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منة فضالي: «بشوف ناس غريبة على الريد كاربت.. وفي راقصات في مهرجان الجونة» منة فضالي: «بشوف ناس غريبة على الريد كاربت.. وفي راقصات في مهرجان الجونة»

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كشفت الفنانة مني فضالي سبب غايبها عن المهرجانات السينمائية، خاصة مهرجان الجونة المقام حالياً في دورته الـ5.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «مساء »، المذاع على شاشة dmc، مساء اليوم الأحد: «أولاً أنا مش بحب أبقى متواجدة في حاجة مليش تواجد فيها، وعلشان أروح مهرجان لازم يكون عندي تكريم».

وأضافت: «أنا بقيت بشوف ناس غريبة على الريد كاربت معرفش مين دول ومعرفش الناس بتعزمهم إزاي أو بيسمحوا بدخولهم إزاي، فا دي حاجة برضوا مبتبقاش مفهومة».

وتابعت: «مؤخراً أنا لقيت راقصات في الجونة، وده جديد بالنسبة لينا، وأنا بحترم الرقص جدآ وبحبه، ومش بسيء للرقص، بس أنتي بتكلمي عن وجهة أنتي بتقدمي فن فاطبعا اللي هيكونوا موجودين لازم يكون ممثلين منتجين ومخرجين ونجوم عالمية، وفي ناس مينفعش تتواجد».

وأستكملت: «أنا مش بحب الشو وبطبيعتي بسيطة، ورانيا يوسف جريئة طول عمرها ومش بتلبس عشان التريند».

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