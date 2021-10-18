الخرباوي يتنبأ بالصراعات القادمة داخل تنظيم الإخوان الإرهابي

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قال ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن يوسف ندا هو صاحب المال، وهو الخزينة، لذلك إبراهيم منير مستند إلى الخزينة ومن معه المال سيكون له الغلبة، ولذلك فريق إبراهيم منير سيكون له الغلبة على مجموعة الـ 6 يقينًا.

وأضاف ثروت الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن مجموعة الـ 6 لها يد في التنظيم السري الخاص بإدارة الجماعة ووضع الأفكار التربوية التي تضمن بأن التنظيم يكون في حالة انكماش.

ونوه بأن التنظيم سيظل موجود ولكن في حالة انكماش، وبيات شتوي، إلى أن يجد اللحظة المناسبة للانطلاق، ويجب أن لا نعطي له اللحظة المناسبة، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الإخوان كورقة، لأنهم يريدون بأن يكون لهم كيان دولة تحت غطاء إسلامي، مثلما حدث في الدولة الشيعية في إيران، وأيضًا دولة الإخوان في السودان، ويريدون تعميم التجربة في المنطقة.

وأشار إلى أن أمريكا بدأت في الاتفاق مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، ليبدأ في عام 2003 تحاور رسمي مباشر بين إخوان مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هي تريد أن يبقى الإخوان في مصر ولكن لا يهمهم أن يكون الإخوان في حالة ضعف.

وتابع: المستعمر يريد أن تبقى مصر على سطح صفيح ساخن، ولابد أن يكون للسياسيين والأحزاب السياسية في مواجهة نظام الإخوان الفكري.