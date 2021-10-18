«لازم تاخد المخاطرة».. ميدو يوجه رسالة إلى حازم إمام

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد حسام «ميدو» مهاجم الزمالك السابق، أنه يتمنى أن يرى حازم إمام، نجم الفريق الأبيض الاسبق، رئيسًا للقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وقال «ميدو» في تصريحات تليفزيونية: «حلم حياتي رؤية حازم إمام رئيسًا لنادي الزمالك، أشجعه دائمًا على أنه يتخذ تلك الخطوة في أسرع وقت».

ووجه ميدو رسالة إلى حازم إمام قائلاً: «لو لم تأخذ المخاطرة في حياتك عمرك ما هتعرف توصل لأي منصب، لازم تاخد (الريسك)، عمرك ما هيجبلك منصب وأنت مبتروحلوش، لازم حازم، ياخد المخاطرة، هناك مشاكل في النادبي الأبيض، مفيش حاج سهلاهدورك أنكم تحلها

نادي الزمالك، يجب أن بعمل شركة كورة، تكون متأسسةى بشكل سليم، بالإضافة العمل على بناء فرع 6 أكتوبر«.

وأشار: «في حال عدم ترشح حازم، لانتخابات الزمالك، هناك أشخاص جديرين برئاسة النادي في الفترة المقبلة، مثل حسين لبيب، رئيس النادي الحالي، وأحمد سليمان، نائب رئيس النادي السابق، والمهندي رؤوف جاسر».