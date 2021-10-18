أخبار عاجلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد -
عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان -
محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين -
السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء -
«هاتريك» صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد -
البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان -
المغرب يسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات -
الجامعة العربية تدين قرار اتهام إسرائيل لمنظمات فلسطينية بالإرهاب -
المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان -
عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«لازم تاخد المخاطرة».. ميدو يوجه رسالة إلى حازم إمام

Print
«لازم تاخد المخاطرة».. ميدو يوجه رسالة إلى حازم إمام «لازم تاخد المخاطرة».. ميدو يوجه رسالة إلى حازم إمام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد حسام «ميدو» مهاجم السابق، أنه يتمنى أن يرى حازم إمام، نجم الفريق الأبيض الاسبق، رئيسًا للقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وقال «ميدو» في تصريحات تليفزيونية: «حلم حياتي رؤية حازم إمام رئيسًا لنادي الزمالك، أشجعه دائمًا على أنه يتخذ تلك الخطوة في أسرع وقت».

ووجه ميدو رسالة إلى حازم إمام قائلاً: «لو لم تأخذ المخاطرة في حياتك عمرك ما هتعرف توصل لأي منصب، لازم تاخد (الريسك)، عمرك ما هيجبلك منصب وأنت مبتروحلوش، لازم حازم، ياخد المخاطرة، هناك مشاكل في النادبي الأبيض، مفيش حاج سهلاهدورك أنكم تحلها

نادي الزمالك، يجب أن بعمل شركة كورة، تكون متأسسةى بشكل سليم، بالإضافة العمل على بناء فرع 6 أكتوبر«.

وأشار: «في حال عدم ترشح حازم، لانتخابات الزمالك، هناك أشخاص جديرين برئاسة النادي في الفترة المقبلة، مثل حسين لبيب، رئيس النادي الحالي، وأحمد سليمان، نائب رئيس النادي السابق، والمهندي رؤوف جاسر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في أولى جولات الدوري

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في أولى جولات الدوري

بـ«تشيرت الزمالك».. عمر كمال في مدرجات كامب نو لحضور مباراة برشلونة وريـال مدريد

بـ«تشيرت الزمالك».. عمر كمال في مدرجات كامب نو لحضور مباراة برشلونة وريـال مدريد

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد الـ33

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد الـ33

مشادة بين موظفي نادي الزمالك بعد الحكم بعودة مرتضى منصور

مشادة بين موظفي نادي الزمالك بعد الحكم بعودة مرتضى منصور