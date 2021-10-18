مفكر إسلامي: «أمريكا صنعت داعش وطالبان والقاعدة وتحميهم.. وشوفنا تمويلهم بنفسنا»

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قال الدكتور مختار نوح، المفكر الإسلامي، إن تنظيم الإخوان يحمل في تكوينه عوامل انهيار، لافتًا إلى أن الإخوان من أصحاب التصرف الواحد، ويعشقوا الرأي الواحد ويعبدوه، وليس لديهم لجنة سياسية، وكانوا أعداء أي لجنة سياسية.

وأضاف الدكتور مختار نوح، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن مرشد الإخوان مجرد صورة، والأصل هو محمود عزت، منوهًا بأن «محمد بديع» لا علاقة له بالجماعة، وهناك أشياء كثيرة لم يكن لديه علم بها.

وأوضح أن «مهدي عاكف» هو الذي أجبر على استقالته، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان لا يعيش إلا في مناخ توتر، وأي مناخ جيد له يساهم في انهياره، حتى «محمد مرسي» عندما فكر داخل السجن بعمل تقييم للمرحلة تم مهاجمته، لأن التنظيم الخاص كان موجود في السجن، ولابد أن يقسم الجماعة قسمين، وبالتالي ليس هناك ما يعرف باللجنة السياسية.

ولفت إلى أنه توقع سقوط الإخوان قبل عام من توليهم للحكم، مضيفًا: الإخوان يخربون بيوتهم بأيديهم، معتبرا أن «أمريكا هي التي صنعت داعش وطالبان والقاعدة وتحميهم، وعاصرنا تمويلهم بأيدينا».