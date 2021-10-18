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سعر الدواجن اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

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سعر الدواجن اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 سعر الدواجن اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

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سجلت أسعار الدواجن في مستويات جديدة اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، فيما أكد التجار أن حركة المبيعات مازالت مستمرة في نفس مستوياتها رغم اختلافات الأسعار.

وبعد زيادة البنزين مؤخرا بواقع 25 قرشا لكل لتر من كافة الأنواع كانت هناك مخاوف من وجود تأثيرات على مستويات أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة زيادة أسعار البنزين، وتعد الدواجن أحد المنتجات الاساسية التي تتأثر سريعا بأي من القرارات لكنها أحد الأركان الأساسية في المائدة المصرية كوجبة بروتين بـسعار معقولة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 اكتوبر 2021 طبقا لأسعار بورصة الدواجن كالآتي:

1- سعر الكيلو من الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 31 إلى 32 جنيها.

2- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح ما بين 35 إلى 36 جنيها.

3- سعر الكيلو من الأوراك سجل نحو 20 جنيها .

4- سعر الكيلو من الفراخ الحمراء تراوح ما بين 24 و25 جنيها .

5- سعر الكيلو من الفراخ الامهات بلغ نحو 27 جنيها.

6- تراوح سعر كيلو البانيه من 75 إلى 80 جنيها .

وأظهرت عدد من التقارير المحلية التابعة للغرف التجارية أن صناعة الدواجن تشمل استثمارات بالمليارات، ويعمل بها نحو 2.5 مليون عامل.

يصل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء لنحو 150 ألف طن شهريا، فيما يصل نصيب الفرد لنحو 21 كيلو سنويا.

المصرى اليوم

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