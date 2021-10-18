أخبار عاجلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد -
عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان -
محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين -
السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء -
«هاتريك» صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد -
البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان -
المغرب يسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات -
الجامعة العربية تدين قرار اتهام إسرائيل لمنظمات فلسطينية بالإرهاب -
المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان -
عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«» للمواطنين: اشتروا السلع البديلة لإجبار التجار على تقليل الأسعار

Print
«التموين» للمواطنين: اشتروا السلع البديلة لإجبار التجار على تقليل الأسعار «» للمواطنين: اشتروا السلع البديلة لإجبار التجار على تقليل الأسعار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه يصعُب مراقبة الأسواق بشكل كامل، مطالبًا المواطن باللجوء للبديل حال زيادة بعض السلع؛ ما يدفع التاجر لتقليل السعر، موضحًا أن الدولة تقوم بزيادة المعروض من السلع على مستوى الجمهورية للتصدي لهذه الزيادات.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة مع صدى البلد، أن الدولة زادت من حجم المعروض من السلع حتى يطمئن الشعب لوجود مخزون آمن، مؤكدًا أن من أكثر الدول التي لديها مخزون آمن على مستوى السلع الأساسية، وما يتحدث الناس عنه الآن هو وجود زيادة طفيفة في بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي.

وأوضح أن هناك رصدًا للتحركات السعرية التي قد تحدث في الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والألبان، مؤكدًا أن كرتونة البيض حصل فيها زيادة والعيش الفينو بعد انطلاق المدارس؛ لافتًا إلى أن هذه الزيادة متوقعة؛ لأننا مستورد رئيسي لهذه السلع من الخارج.

ولفت إلى أنه من المنتظر حدوث زيادات سعرية في منتجات أخرى، مؤكدًا أنها ستكون أقل من مثيلتها في الأسواق المتقدمة والناشئة؛ مثل أسعار السيارات والملابس والإلكترونيات؛ ولدينا ما يقرب من 64 مليون مستفيد من السلع التموينية، و72 مليون مستفيد من الخبز وهذه السلع حت الآن لم تُمس.

وأشار إلى أن الدولة حافظت على منظومة أسعار السلع التموينية، وعند ارتفاع أسعار الزيت: «قللنا العبوة من لتر لـ 800 مللي دون إضافة زيادة على سعر الزيت»، مشيرًا إلى وجود متابعات يومية من مباحث التموين ومفتشي التموين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية