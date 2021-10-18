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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه يصعُب مراقبة الأسواق بشكل كامل، مطالبًا المواطن باللجوء للبديل حال زيادة أسعار بعض السلع؛ ما يدفع التاجر لتقليل السعر، موضحًا أن الدولة تقوم بزيادة المعروض من السلع على مستوى الجمهورية للتصدي لهذه الزيادات.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة مع صدى البلد، أن الدولة زادت من حجم المعروض من السلع حتى يطمئن الشعب لوجود مخزون آمن، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول التي لديها مخزون آمن على مستوى السلع الأساسية، وما يتحدث الناس عنه الآن هو وجود زيادة طفيفة في بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي.

وأوضح أن هناك رصدًا للتحركات السعرية التي قد تحدث في الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والألبان، مؤكدًا أن كرتونة البيض حصل فيها زيادة والعيش الفينو بعد انطلاق المدارس؛ لافتًا إلى أن هذه الزيادة متوقعة؛ لأننا مستورد رئيسي لهذه السلع من الخارج.

ولفت إلى أنه من المنتظر حدوث زيادات سعرية في منتجات أخرى، مؤكدًا أنها ستكون أقل من مثيلتها في الأسواق المتقدمة والناشئة؛ مثل أسعار السيارات والملابس والإلكترونيات؛ ولدينا ما يقرب من 64 مليون مستفيد من السلع التموينية، و72 مليون مستفيد من الخبز وهذه السلع حت الآن لم تُمس.

وأشار إلى أن الدولة حافظت على منظومة أسعار السلع التموينية، وعند ارتفاع أسعار الزيت: «قللنا العبوة من لتر لـ 800 مللي دون إضافة زيادة على سعر الزيت»، مشيرًا إلى وجود متابعات يومية من مباحث التموين ومفتشي التموين.