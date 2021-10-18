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مدرب بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي وموقف إصابة عبدالله السعيد

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مدرب بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي وموقف إصابة عبدالله السعيد مدرب بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسي وموقف إصابة عبدالله السعيد

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قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز، إن فريقه خاض مباراة عزام التنزاني، على ملعب الأخير من أجل الفوز، إلا أن الملعب والأجواء لم تساعده في ذلك، على الرغم من أن نتيجة التعادل السلبي مُرضية.

وأضاف حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أن إسلام عيسى تعرض لكسر في الأنف، وضغط الطائرة حال دون سفره مع الفريق وهو ما استلزم

وتابع مدرب بيراميدز، أن المطار بإثيوبيا تعنت ضد نقل اللاعب إلى المستشفى، إلا أن التدخلات من جانب النادي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، نجحت في نقله إلى المستشفى بعد ذلك.

واستكمل تصريحاته، أن إسلام عيسى حالته حاليًا مطمئنة على الرغم من شعوره بدوخة بسيطة، لكنه سيعود إلى القاهرة غدًا رفقة الدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب والفلسطيني محمود وادي لن يلحقا بمباراة العودة بالقاهرة.

واختتم تصريحاته، أن لاعبو عزام التنزاني، تدخلوا بشكل عنيف على لاعبي فريق بيراميدز، إلا أن هذه التدخلات ليست متعمدة، خاصة وأن طريقة لعب الأفارقة تعتمد على القوة أكثر من أي شيء آخر، موضحًا أن عبدالله السعيد بات جاهزًا لمباراة العودة أمام عزام التنزاني، بعد تعافيه من الإصابة.

المصرى اليوم

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