ميدو عن صورته مع الخطيب: «مثل أعلى لنا جميعًا.. وعمري ما كرهت الأهلي»

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علق أحمد حسام «ميدو» على الانتقادات التي تعرض لها من قبل بعض جماهير نادي الزمالك، بعد صورته مع حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق ومحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء الحالي، في أحد المدن الساحلية.

وقال «ميدو» في تصريحاتت تليفزيونية: «هناك بعض الأشخاص خلال السنوات الأخيرة، باعوا للجمهور أن الزمالك والأهلي أعداء والكورة حرب، وأنا ضد هذه الفكرة وأحاربها»، مضيفًا: «أنا أحد أبناء نادي الزمالك، والزمالك بالنسبة لي أول حاجة في الحياة وقبل عائلتي، ولكن عمري ما كرهت الأهلي».

وأضاف: «أحترم في النادي الأهلي أنه نجح يرسم مبادئ وخطوط عريضة، بنى (العضم) اللي يقدر ينجح من خلاله»، مضيفًا: «محمود الخطيب، مثل أعلى لنا جميعًا وأرفض أي إساءة له».

وتابع: «واحدة من حروب حياتي أنني أثبت أن لاعب الكورة المثقف يستطيع رئاسة أي نادٍ، وهذا ما نجح فيه محمود الخطيب، مع النادي الأهلي».