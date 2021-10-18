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ميدو عن صورته مع الخطيب: «مثل أعلى لنا جميعًا.. وعمري ما كرهت الأهلي»

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ميدو عن صورته مع الخطيب: «مثل أعلى لنا جميعًا.. وعمري ما كرهت الأهلي» ميدو عن صورته مع الخطيب: «مثل أعلى لنا جميعًا.. وعمري ما كرهت الأهلي»

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علق أحمد حسام «ميدو» على الانتقادات التي تعرض لها من قبل بعض جماهير نادي ، بعد صورته مع حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق ومحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء الحالي، في أحد المدن الساحلية.

وقال «ميدو» في تصريحاتت تليفزيونية: «هناك بعض الأشخاص خلال السنوات الأخيرة، باعوا للجمهور أن الزمالك والأهلي أعداء والكورة حرب، وأنا ضد هذه الفكرة وأحاربها»، مضيفًا: «أنا أحد أبناء نادي الزمالك، والزمالك بالنسبة لي أول حاجة في الحياة وقبل عائلتي، ولكن عمري ما كرهت الأهلي».

وأضاف: «أحترم في النادي الأهلي أنه نجح يرسم مبادئ وخطوط عريضة، بنى (العضم) اللي يقدر ينجح من خلاله»، مضيفًا: «محمود الخطيب، مثل أعلى لنا جميعًا وأرفض أي إساءة له».

وتابع: «واحدة من حروب حياتي أنني أثبت أن لاعب الكورة المثقف يستطيع رئاسة أي نادٍ، وهذا ما نجح فيه محمود الخطيب، مع النادي الأهلي».

المصرى اليوم

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