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ميدو ينتقد لاعبي بسبب تمردهم

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ميدو ينتقد لاعبي الزمالك بسبب تمردهم ميدو ينتقد لاعبي بسبب تمردهم

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أكد أحمد حسام ميدو، نجم السابق، أن حملة التبرعات لدعم النادي الأبيض كان يجب أن تبدأ أولاً من اللاعبين والمدربين.

وقال «ميدو» في تصريحات تليفزيونية: «بداية حملة دعم الزمالك كانت يجب أن تبدأ من اللاعبين والمدربين الذين يعملون في النادي في مختلف الألعاب، لتكون حافزا للجماهير على التبرع»، مضيفًا: «لو حدث ذلك لتلقى الزمالك تبرعات فوق الـ250 مليون جنيه».

وأضاف: «هناك لاعبين كثيرين في أندية أوروبا فعلوا هذا الأمر منذ بدء جائحة كورونا لتخفيف جزء من الأعباء على أنديتهم»، مضيفًا: «نادي برشلونة خفض 30% من رواتب اللاعبين ونفس الأمر لنادي ساوثهامبتون».

وتابع: «أطالب لاعبى الزمالك بالتنازل عن 5% من عقودهم، ليكونوا مثل وقدوة للجماهير للتبرع للنادي».

وأشار: «عمري ما ألوم أي شخص أنه يطالب بحقه، ولكن أنا ضد رفض اللاعبين النزول للتدريبات بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، كان لا يجرؤ أي لاعب أن يفعل ذلك سواء أنا أدرب الزمالك أو أي نادٍ أخر، حتى وأنا لاعبًا».

وأكمل: «من حق اللاعب أن يتقدم بشكوى في اتحاد الكرة ضد النادي، ولكن يجب أن يشارك في التدريبات، من غير المقبول أن يتم مساومة النادي».

وكان لاعبو الزمالك رفضوا في الأيام الماضية النزول للتدريبلات، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، قبل أن يتدخل حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الأبيض ويحل الأزمة مع اللاعبين.

المصرى اليوم

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