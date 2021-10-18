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شاهد.. حملوا أعلام المملكة وصور الملك وولي العهد.. جماهير نيوكاسل تحتفل بأول مباراة تحت الإدارة

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وسط أجواء كرنفالية وحالة معنوية مرتفعة

شاهد.. حملوا أعلام المملكة وصور الملك وولي العهد.. جماهير نيوكاسل تحتفل بأول مباراة تحت الإدارة السعودية

تحولت مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى كرنفال للأزياء ، واحتفال بالإدارة السعودية الجديدة لنادي نيوكاسل الإنجليزي، وسط حالة معنوية مرتفعة من أنصار الفريق، وتفاؤل بمستقبله.

وارتدت الجماهير التي حضرت إلى ملعب "سانت جيمس بارك" بكثافة الأزياء السعودية من شماغ وثوب، وحمل بعضهم العلم السعودي، فيما حمل آخرون صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله).

وحضر المباراة محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس نادي نيوكاسل غير التنفيذي، ياسر الرميان، بعد أن آلت إدارة النادي للتحالف المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "PCP Capital Partners" و "RB Sports & Media" ("، واستقبلت الجماهير الإنجليزية "الرميان" بهتافات التشجيع والتصفيق فور وصوله إلى ملعب المباراة.

وعلى الرغم من هزيمة الفريق بثلاثة أهداف لهدفين، إلا أن ذلك لم يعكر صفو الجماهير التي أبدت تفاؤلها بمستقبل النادي العريق في ظل الإدارة السعودية الجديدة التي تطمح لتحويل الفريق إلى منافس كبير على الألقاب المحلية والأوروبية.

شاهد.. حملوا أعلام المملكة وصور الملك وولي العهد.. جماهير نيوكاسل تحتفل بأول مباراة تحت الإدارة السعودية

شاهد.. حملوا أعلام المملكة وصور الملك وولي العهد.. جماهير نيوكاسل تحتفل بأول مباراة تحت الإدارة السعودية

شاهد.. حملوا أعلام المملكة وصور الملك وولي العهد.. جماهير نيوكاسل تحتفل بأول مباراة تحت الإدارة السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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