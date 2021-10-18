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أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد حذفه فيديو يسخر فيه من الإعلامي عمرو أديب.

وتساءل متابعو محمد رمضان عن سر حذف الفيديو، ما يعني تراجعه عن شئ فعله أمام الملايين من المتابعين خاصة أنه يتابعه نحو 20 مليون شخص.

وكان محمد رمضان سخر من عمرو أديب بسبب انتقاد الأخير أغنية «جو البنات»، التي قدمها محمد رمضان في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر محمد رمضان مقطعا من حلقة عمرو أديب، التي عرضت مساء الجمعة وتحدث فيها عنه، ودمج مقطع الحلقة مع أغنية «شو اسمك يا شطور.. أنا اسمي عمور».

وقدم محمد رمضان أغنية «جو البنات» خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وشاركه بالغناء فيها نجما المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي.