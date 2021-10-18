أخبار عاجلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد -
عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان -
محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين -
السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء -
«هاتريك» صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد -
البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان -
المغرب يسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات -
الجامعة العربية تدين قرار اتهام إسرائيل لمنظمات فلسطينية بالإرهاب -
المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان -
عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عمرو أديب ينتقد محمد أبو تريكة: «أوفر.. كتير أوي» ()

Print
عمرو أديب ينتقد محمد أبو تريكة: «أوفر.. كتير أوي» (فيديو) عمرو أديب ينتقد محمد أبو تريكة: «أوفر.. كتير أوي» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتتقد الإعلامي عمرو أديب انسحاب محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب السابق، من الاستوديو التحليلي لقناة «بي إن سبورتس»، اعتراضًا على استكمال مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي.

وانسحب محمد أبوتريكة بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية في المدرجات، وهو ما اعتبره عمرو أديب «خطأ كبيرًا من محلل رياضي»، وقال: «إحنا تعاطفنا مع المشجع المصاب، بس أبوتريكة كان أوفر وحب يعلّم علينا كلنا، يعني المحطة كلها معندهاش قلب أو رحمة».

وأضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد: «أنا بقول رأي من وجهة نظر شغلي، اللي عايزه أبوتريكة حصل وبقى تريند على السوشيال، وفي اعتقادي إن إدارة قناة بي إن سبورت هيكون لها كلام معاه».

وتابع الإعلامي عمرو أديب: «فيه ناس عندها هوس بأبوتريكة، وأنا بقول رأي من وجهة نظر احترافية، أنت لو مش عايز تشتغل محلل ممكن تشتغل مبعوث سلام للأمم المتحدة»، معتبرا أن «أبوتريكة هو الخامس أو السادس في ترتيب المحللين، وأن وائل جمعة أعلى في التحليل من أبوتريكة بمراحل».

وانسحب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، من الأستوديو التحليلي لقناة «بي إن سبورت» بعد استكمال مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر بالدوري الإنجليزي، والتي توقفت قبل نهاية الشوط الأول، بعد وقوع أزمة صحية لأحد الجماهير في المدرجات.

وتوجه الجهاز الطبي لنادي نيوكاسل إلى المدرجات مباشرة من أجل إسعاف المشجع ومعه جهاز إنعاش القلب الذي يتوفر لدى كل فريق، فيما تواجد أبوتريكة في الأستوديو التحليلي لمباراة الفريقين، وطالب بعدم استكمال المباراة.

وقرر حكم المباراة أندريه مارينر، استئناف المباراة بعد الاطمئنان على حالة المشجع الذي تم نقله إلى المستشفى، ليقرر أبوتريكة مغادرة الأستوديو التحليلي بعد علمه باستئناف اللقاء.

وقال أبوتريكة قبل مغادرته للأستوديو التحليلي للمباراة: «حياة الإنسان أصبحت بلا قيمة، كنت أتمنى عدم استكمال المباراة، كنت ندمان عندما أكملت في الاستوديو وقت حالة إيركسن، ولكن لن أكرر نفس الخطأ مجددا والآن سأنسحب من الاستوديو».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية