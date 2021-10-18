أخبار عاجلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد -
عبدالله النجار يحسم الجدل بشأن نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان -
محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين -
السياحة تكشف آخر تطورات تغيير مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء -
«هاتريك» صلاح يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد -
البرهان : نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة في السودان -
المغرب يسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات -
الجامعة العربية تدين قرار اتهام إسرائيل لمنظمات فلسطينية بالإرهاب -
المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان -
عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حقنة نباتية" تغني الإنسان عن الأكسجين.. بعد إعادة إحياء أدمغة ميتة بالمختبر

Print
يأمل الباحثون أن تساعد هذه الطريقة البشر على التعافي من السكتة الدماغية

استطاع فريق من العلماء لأول مرة إعادة إحياء أدمغة ميتة في المختبر بعد حقنها بنوع من النباتات البسيطة المنتشرة في أغلب المستنقعات المائية والأنهار والجداول حول العالم، في ثورة قد تُقدِّم للإنسان حلاً للتنفس في بعض البيئات، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قام علماء بحقن الطحالب الخضراء والبكتيريا الزرقاء في أدمغة الضفادع الإفريقية ذات المخالب (Xenopus laevis)، ووُجد أن هذه النباتات البسيطة استطاعت أن تنفث الحياة مرة أخرى في الخلايا العصبية المتعطشة للأكسجين في الضفادع الصغيرة بشكل مشابه لما يحدث عند إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي الداخلي.

وأظهرت القياسات التي رُصدت في داخل أدمغة الضفادع الصغيرة زيادة في الأكسجين المحلي عند وجود الطحالب الخضراء أو البكتيريا الزرقاء، من خلال عملية التمثيل الضوئي.

ولاحظ العلماء أنه عندما تم منع الأكسجين عن الضفادع حتى ضمن خلاياها العصبية كانت الكائنات الحية الدقيقة في أدمغتها قادرة على إعادة تنشيط الخلايا العصبية، وإنقاذها من حافة الهاوية.

وتمتلك الطحالب الدقيقة -وهي نباتات بسيطة- أنواعًا خاصة من البكتيريا الدقيقة القادرة على إنتاج كميات هائلة من الأكسجين في الغلاف الجوي؛ إذ يعتقد العلماء أن الطحالب هي السبب الرئيسي الذي جعل كوكبنا يتمتع بالهواء المؤكسج لأول مرة قبل ملايين السنين.

وكتب المؤلفون في الدراسة المنشورة في مجلة "iScience" العلمية: "في المستقبل قد توفر هذه الكائنات الدقيقة (الطحالب) وسيلة جديدة لزيادة مستويات الأكسجين بشكل مباشر في الدماغ بطريقة خاضعة للرقابة في ظل ظروف بيئية وفسيولوجية معينة، أو بعد الإعاقات المرضية".

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الطريقة البشر يومًا ما على التعافي من السكتة الدماغية، أو في السفر عبر بيئات خالية من الأكسجين، مثل الفضاء، لكن في الوقت الحالي لا يزال هذا بعيد المنال؛ إذ إن الدماغ البشري هو الاستثناء الحقيقي الوحيد الذي يستهلك 20 % من أكسجين الجسم، بعكس باقي الحيوانات؛ لذلك إذا لم يتنفس الإنسان لمدة خمس دقائق أو أكثر تموت الخلايا العصبية في رأس الإنسان إلى الأبد.

وساهم في نجاح هذه التجربة أن هذه الضفادع الصغيرة التي طُبّقت عليها التجارب شفافة؛ وهو ما يعني أن ضوء الشمس يمكن أن يمرَّ بسهولة عبر الجلد وصولاً إلى الدماغ؛ لتقوم الطحالب أو البكتيريا بالتمثيل الضوئي، وإنتاج كميات كبيرة وثابتة من الأكسجين، الذي ينتقل بدوره إلى جسم الضفدع عبر نظام القلب والأوعية الدموية.

لكن لتحقيق هذا المبدأ على البشر "سنحتاج إلى إيجاد وسيلة نظرية أخرى لتحفيز كائنات التمثيل الضوئي في دماغنا لإنتاج الكمية المناسبة من الأكسجين"، بحسب التقرير المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.

ويقترح المؤلفون حقن الكائنات الحية الدقيقة في نظام القلب والأوعية الدموية بدلاً من حقنها في الدماغ؛ لأن هذه الكائنات الحية الدقيقة عندما تتدفق في الأوردة والشرايين تحت الجلد ستتلقى نظريًّا المزيد من ضوء الشمس.

لكن الفريق العلمي لديه مخاوف من أن هذا المفهوم "مبتكر للغاية"، وقد يكون ضارًّا، وخصوصًا إذا خرجت هذه الكائنات الحية الدقيقة عن السيطرة في داخل جسم الإنسان؛ إذ من الممكن أن تسد الأوعية الدموية، وتسبب الموت.

وبدورها، حذرت عالمة الأعصاب، ديانا مارتينيز، في تصريحات إلى مجلة "The Scientist"، من أنه في حال "إنتاج الكثير من الأكسجين فقد يكون ذلك بخطورة الحرمان من الأكسجين نفسها؛ إذ يُعتبر عدم القدرة على التحكم في مستويات الأكسجين بشكل صحيح من خلال استخدام كائنات التمثيل الضوئي ضارًّا مثل نقص الأكسجة نفسه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد

"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد

بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر

بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر

رئيسة حكومة تونس تصل الرياض للمشاركة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

رئيسة حكومة تونس تصل الرياض للمشاركة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

السعودية لـ"هواة اللاسلكي" تستقبل إشارات القمرين التابعين لجامعة فلبينية

السعودية لـ"هواة اللاسلكي" تستقبل إشارات القمرين التابعين لجامعة فلبينية