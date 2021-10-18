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انهيار مدرج أثناء احتفال الجماهير الهولندية ..

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انهيار مدرج أثناء احتفال الجماهير الهولندية .. فيديو انهيار مدرج أثناء احتفال الجماهير الهولندية ..

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سقط أحد المدرجات أثناء احتفال جماهير فيتيس الهولندي بالفوز على منافسه بي آي إس 1-0 ببطولة الدوري خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب «ملعب دي جوفير».

وعقب انتهاء المباراة، ذهب لاعبو فيتيس للاحتفال مع جماهيرهم بهذا الفوز الثمين الذي حققه الفريق في الجولة التاسعة من عمر الدوري الهولندي.

وأثناء الاحتفال انهار جزء من مدرججماهير فيتيس نتيجة التدافع فيما بينهم، دون وقوع إصابات بينهم.

ويحتل فيتيس المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 16 نقطة بعد 9 مباريات خاضها هذا الموسم.

المصرى اليوم

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