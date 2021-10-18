أخبار عاجلة

المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان -
عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش -
"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد -
أبرزها تحطيم صلابة «أولد ترافورد».. 3 أرقام تاريخية جديدة لـ«صلاح» أمام مانشستر يونايتد -
17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور) -
فى أول أيام الدراسة.. لقاء مفتوح لرئيس الجامعة اليابانبة مع الطلاب -
قوافل جامعة طنطا تساهم فى «حياة كريمة»: فحص 1161 حالة في ببسيون -
المنوفية : مد إعلان طرح 4 قطع أراضى لـ 10 ديسمبر دعماً للاستثمار -
مغنى الراب الأمريكى فاريل ويليامز يروج للآثار في الأقصر -
انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صلاح: أشعر بحماس لأنني نشأت بجوار مياه البحر المتوسط

Print
صلاح: أشعر بحماس لأنني نشأت بجوار مياه البحر المتوسط صلاح: أشعر بحماس لأنني نشأت بجوار مياه البحر المتوسط

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، اليوم الأحد، الفائز في حفل «إيرث شوت» والخاص بمقدمى حلول للمشاكل البيئية والمناخ.

وقام صلاح بإلقاء كلمة خاصة خلال الحفل قبل الإعلان عن أسماء المرشحين لجائزة «إيرث شوت»، وإعلان اسم الفائز.

وقال صلاح خلال كلمته: «أنا سعيد للغاية بالتواجد في هذا الحدث الرائع، وأشعر بحماس شديد بشأن هذا الحدث لأننى نشأت بجوار مياه البحر المتوسط»، وحذر من خطورة التلوث قائلًا: «بنهاية هذا القرن، من الممكن أن تكون كمية البلاستيك في أكبر من السمك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

كرة الماء| الأهلي يواجه الجزيرة وديًا اليوم

"حانة الماء".. تجربة لتذوق المياه المعدنية الشهيرة في المجر بإكسبو 2020 دبي

"حانة الماء".. تجربة لتذوق المياه المعدنية الشهيرة في المجر بإكسبو 2020 دبي

"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار