صلاح: أشعر بحماس لأنني نشأت بجوار مياه البحر المتوسط

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قدم الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، اليوم الأحد، الفائز في حفل «إيرث شوت» والخاص بمقدمى حلول للمشاكل البيئية والمناخ.

وقام صلاح بإلقاء كلمة خاصة خلال الحفل قبل الإعلان عن أسماء المرشحين لجائزة «إيرث شوت»، وإعلان اسم الفائز.

وقال صلاح خلال كلمته: «أنا سعيد للغاية بالتواجد في هذا الحدث الرائع، وأشعر بحماس شديد بشأن هذا الحدث لأننى نشأت بجوار مياه البحر المتوسط»، وحذر من خطورة التلوث قائلًا: «بنهاية هذا القرن، من الممكن أن تكون كمية البلاستيك في الماء أكبر من السمك».