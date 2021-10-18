أخبار عاجلة

المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان -
عسير: إحباط تهريب 23 كيلوجراما من الحشيش -
"إمارة المدينة" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد -
أبرزها تحطيم صلابة «أولد ترافورد».. 3 أرقام تاريخية جديدة لـ«صلاح» أمام مانشستر يونايتد -
17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور) -
فى أول أيام الدراسة.. لقاء مفتوح لرئيس الجامعة اليابانبة مع الطلاب -
قوافل جامعة طنطا تساهم فى «حياة كريمة»: فحص 1161 حالة في ببسيون -
المنوفية : مد إعلان طرح 4 قطع أراضى لـ 10 ديسمبر دعماً للاستثمار -
مغنى الراب الأمريكى فاريل ويليامز يروج للآثار في الأقصر -
انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

باحث إسلامي: الإخوان منذ نشأتها ليس لها تأصيل فقهي

Print
باحث إسلامي: الإخوان منذ نشأتها ليس لها تأصيل فقهي باحث إسلامي: الإخوان منذ نشأتها ليس لها تأصيل فقهي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الدويك، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك صراع على السلطة وعلى الاموال بين إخوان تركيا وإخوان لندن، معربًا عن سعادته بحالة المكاشفة التي تحدث داخل التنظيم حاليًا؛ للتأكيد أن التنظيم ليس ديني أو إسلامي أو إخواني.

وأضاف الدويك خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الإخوان منذ نشأتها ليس لها تأصيل فقهي قوي أو تأصيل سياسي لنظام الحكم في الإسلام، وهناك حالة من العشوائية والارتجالية داخل الإخوان، مشددًا على أن جماعة الإخوان مارست السياسة في وخارجها جميعهم مختلفين ومتضاربين وهي حالة عالية من الكذب والتلون.

وتابع أن الإخوان داخلها تيارين تيار سلفي رجعي، وتيار أخر يزعم أنه متطور ومجدد وينتمي للعصر الراهن، مشيرًا إلى أن الخلاف المادي داخل الجماعة هام جدًا أمام القواعد، مؤكدًا أن رجال الدين في كل دين هما الذين يقضوا على الدين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"، متوقعًا أن نشهد حالة فراغ سياسي ستنشأ بعد سقوط الإخوان.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية

برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية