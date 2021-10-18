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«»: المصريون ينفقون 60 مليار شهريًا على الأكل و110 في رمضان

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«التموين»: المصريون ينفقون 60 مليار شهريًا على الأكل و110 في رمضان «»: المصريون ينفقون 60 مليار شهريًا على الأكل و110 في رمضان

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البترول والكهرباء ارتفعت على مستوى العالم، موضحًا أن جزء من العالم، وتتأثر بما يجري في السوق العالمي لكنها لديها استعدادات ضخمة ومخزون استراتيجي كبير.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن ما يحدث في الاقتصاد العالمي ينعكس على ارتفاع بعض السلع في السوق المصري، موضحا أن الدولة لديها استعدادات لمواجهة الارتفاع في الأسعار بسبب الموجات التضخمية العالمية.

وأوضح مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السوق العالمي عبارة عن عرض وطلب، وخلال أزمة كورونا تقلص الإنتاج العالمي، وهو ما أدي إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أن التخوف يأتي من حدوث ركود تراكمي، حينما تقل معدلات الناتج المحلي.

وتابع أنه من المتوقع استقرار العرض مقارنة بالطلب خلال عام 2023 وعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب ارتفعت بعد الخروج التدريجي من تداعيات كورونا.


وأضاف مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نستورد 98% من احتياجاتنا في الزيوت، لكن لدينا مخزون كبير من السلع الإستراتيجية يكفي لتخطي فترة التضخم العالمي.

وكشف إبراهيم عشماوي أن استهلاك المصريين من زيت الطعام بلغ 120 ألف طن، ووصل حجم استهلاك وإنفاق المجتمع المصري على كافة أنواع السلع نحو 2.1 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن استهلاك المصريين من الأكل والشرب شهريا، بلغ نحو 60 مليار جنيها شهريا، ويصل من 100 إلى 110 مليار جنيه خلال شهر رمضان.

المصرى اليوم

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