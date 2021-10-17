7 أقسام تعزز المهارات السيبرانية بجامعة الإمام

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أقام كرسي «أرامكو» السعودية للأمن السيبراني في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مسابقة «التقط العلم» لطلبة الجامعات السعودية في الأمن السيبراني، التى تحتوي على 7 أقسام، بهدف تعزيز القدرات والمهارات السيبرانية في حل التحديات والتقاط العلم.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور فهد بن أحمد الحربي، أن «التقط العلم» إحدى مبادرات كرسي «أرامكو» السعودية للأمن السيبراني في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وتهدف إلى إبراز المواهب، ورفع مستوى المهارات بمجال الأمن السيبراني في الجامعات السعودية، وذلك لبناء القدرات المحلية من الموارد البشرية، وتوطين التقنيات الامنية وفق «رؤية المملكة 2030».

أقسام المسابقة

من جهته، بيّن عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات المشرف على كرسي «أرامكو» السعودية للأمن السيبراني، عبدالله المهيدب، أن المسابقة احتوت على 7 أقسام: أمن الشبكات، والهندسة العكسية، والاحتيال، وأمن تطبيقات الجوال والويب، والتحري الرقمي، والتشفير. وأوضح أن كل قسم يحتوي على تحديات، يُطلب من الطالب حلها، ليحصل على العلم، وبالتالي يحصل على النقاط الخاصة بالتحدي خلال 24 ساعة، وسجل في المسابقة 807 طلاب/طالبات من 41 جامعة مختلفة، لتكوين 170 فريقا.

الجوائز والفائزون

بيّنت المشرفة على المسابقة ملاك الفصيل، أنه تم تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى بمبالغ مالية قدرها 12000 ريال سعودي، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 6000 ريال سعودي، وهم: راوي الجريفاني، وبسام عسيري، وعبدالعزيز الشايع، ومشعل المنصور، وخالد العصيمي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 4000 ريال سعودي، وهم: محمد قنطار، ومحمد البواب، وفيصل الهدلق، ومحمد ظاهر من جامعة الأمير مقرن، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة شقراء. وحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على 2000 ريال سعودي، وهم: محمد الحربي، وعلي السهلي، ومروان الأثلاوي، وعناد العتيبي، وماجد عسيري من جامعة الملك خالد، والجامعة السعودية الإلكترونية. وتم تكريم الحاصلين على المراكز الرابع وحتى العاشر بشهادات نظير إنجازهم في المسابقة، وهم من جامعة الملك سعود، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة القصيم، وجامعة طيبة، وجامعة الأمير سطام، وجامعة جازان، وجامعة جدة، والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الجوف، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وكلية الاتصالات والمعلومات، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، والجامعة العربية المفتوحة.