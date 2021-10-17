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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، تأتي في سياق 3 تواريخ بالترتيب أولهم 1 نوفمبر 2021، إذ لن يسمح لأي طالب بالجامعة بالتواجد في الحرم الجامعي إلا إذا كان متلقيا للجرعة الأولى من لقاح كورونا ويقدم شهادة معتمدة بذلك.

وأضاف نادر سعدفي تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه اعتبارا من غدا الاثنين، سيكون متاحا للطلاب التسجيل لتلقي اللقاح عن طريق الجامعة التابعين لها، ومن ثم الحصول على اللقاح، موضحا أنه في السابق كان الطلاب يحصلون على اللقاح من خلال مراكز الشباب بسبب توقف الدراسة أما الآن فأصبح الأمر متاحا في الجامعة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التاريخ الثاني في 15 نوفمبر 2021 حيث لن يتم السماح بدخول أي موظف حكومي لجهة عمله ما لم يكن حاصلا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مردفا أنه لم يتبقى إلا 123 ألف موظف لم يحصلوا على اللقاح من أصل 3 ملايين موظف. وأردف أن التاريخ الثالث في 1 ديسمبر 2021 ستمتنع المنشآت الحكومية عن تقديم أية خدمات من أي نوع للمواطنين، ما لم يقدم المواطن شهادة تثبت حصوله على الجرعة الأولى للقاح.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحصول على الشهادة الخاصة باللقاح أمر سهل وهو عن طريق التوجه لمقرات وزارة الصحة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للحصول على شهادة مميكنة. وأكد أن الموظف الذي يفكر في عدم أخذ اللقاح والجلوس في المنزل، سيتعرض للعقوبات القانونية المختصة بالامتناع عن العمل، ويحال للشئون القانونية.

وعن المساجد قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم السماح بإعادة فتح جميع دورات المياه لكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن. وكشف أن عدد الحالات الحرجة والوضع الوبائي خلال الموجة الرابعة أقل حدة لكن هذا لا يعني أن كورونا قد انتهي، موضحا أن السلاح الوحيد لمواجهة كورونا الآن هو اللقاح.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيكون هناك نقاط تطعيم داخل مختلف المحاكم حتى يستطيع أي مواطن يذهب لقضاء خدمة أن يحصل على اللقاح، فضلا عن نقاط متحركة أمام المساجد وأيام التجمعات الكبرى مثل يوم الجمعة، موضحا أنه يوجد نحو 2000 مركز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية. وأوضح أن المواطنين لا يعزفون عن اللقاح بل يعزفون عن التسجيل فقط، مشيرا إلى أن المواطنين يبحثون عن أسهل ما يمكن لأخذ اللقاح وهذا ما ستفعله وزارة الصحة لتوفير اللقاحات في مختلف الأماكن.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سيتم التنسيق مع وزارة النقل لتوفير نقاط ثابتة لتلقى اللقاح داخل محطات المترو المختلفة والنقل العام، موضحا أن تلك الأماكن يسهل تطعيم عد كبير فيها نظرا لتردد المواطنين عليها. وكشف أن عدد الجرعات التي تلقتها مصر في نهاية شهر أكتوبر 70 مليون جرعة تم استخدام 30 مليون جرعة منها ويبقى 40 مليون جرعة ستكفي لتطعيم العدد المرجو من المواطنين.