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نفى المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول ما تردد عن إلغاء بنزين 80 مؤكدا أن وزير البترول المهندس طارق الملا لم يتطرق لإلغاء بنزين 80 اليوم.

وأضاف خفي تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بنزين 80 يمثل 40% من إنتاج البنزين في مصر وليس من الطبيعي الحديث عن إلغائه. وتابع أن وزير البترول تحدث عن الإرتقاء بمستوى الوقود المستخدم في السيارات ولم يتحدث عن إلغاء بنزين 80 بعد حديثه عن أنه غير مستخدم خارجيا وهو ما تم تفسيره بشكل خاطئ.

وأوضح أن السيارات الحديثة لا تستخدم بنزين 80 والوزارة تحرص على إنتاج بنزين بمواصفات عالمية يتوافق مع هذه السيارات ولم نصل إلى المرحلة التي نستغني فيها عن بنزين 80.

وكان استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول المصرى خلال السبع سنوات الماضية أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشى رئيس الجمعية والمحاسب هادى فهمى أمين عام الجمعية ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية .