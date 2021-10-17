تفاصيل اجتماع سامي مع لاعبي سموحة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى، ضمن خطة الاعداد للموسم الجديد، حيث اكتفى أحمد سامي المدير الفني للفريق، بالتدريبات الاستشفائية والجرى حول الملعب مع تدريبات خفيفة بالكرة.

يأتي ذلك بعد العودة من القاهرة عقب مواجهة البنك الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واجتمع أحمد سامي، مع لاعبيه على هامش المران الجماعي الختامي لشرح استراتيجية المرحلة المقبلة إلى جانب سلبيات وإيجابيات مباراة البنك الأهلي الودية.

وأنهى الفريق سلسلة التجارب الودية ضمن فترة الإعداد التي خاض خلالها مجموعة من المباريات متدرجة المستوى أمام البنك الأهلي وطلائع الجيش المصرى البورسعيدى والإسماعيلي وهلال مطروح وجزيرة مطروح.

ويستهل الفريق مباريات الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندرى في الأسبوع الأول للموسم الجديد.